ABD Senatosu, Çin'in karşı çıktığı Hong Kong tasarısını kabul etti

ABD Senatosu Pekin'in şiddetle itiraz ettiği Hong Kong'daki gösterilere destek veren tasarıyı oy birliği ile kabul etti. Pekin, bu adıma misillimede bulunacağını belirterek, Washington'u Çin'in içişlerine karışmakla suçladı.



Hong Kong gösterilerini destekleyen tasarının Senato'dan geçmesinin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'deki ABD Büyükelçilik görevlilerinden William Klein'i bakanlığa çağırdı.