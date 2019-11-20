Son Dakika Haberleri: ABD Senatosu, Çin'in karşı çıktığı Hong Kong tasarısını kabul etti
Son Dakika Dünya ABD Senatosu, Çin'in karşı çıktığı Hong Kong tasarısını kabul etti - Son Dakika Dünya

ABD Senatosu, Çin'in karşı çıktığı Hong Kong tasarısını kabul etti

6 saat önce

ABD Senatosu, Çin'in karşı çıktığı Hong Kong tasarısını kabul etti

ABD Senatosu, Çin'in karşı çıktığı Hong Kong tasarısını kabul etti, System.String[]

ABD Senatosu Pekin'in şiddetle itiraz ettiği Hong Kong'daki gösterilere destek veren tasarıyı oy birliği ile kabul etti. Pekin, bu adıma misillimede bulunacağını belirterek, Washington'u Çin'in içişlerine karışmakla suçladı.


Hong Kong gösterilerini destekleyen tasarının Senato'dan geçmesinin ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'deki ABD Büyükelçilik görevlilerinden William Klein'i bakanlığa çağırdı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Pekin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan küstah rapor: Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'yla bölgeden faydalanıyor
Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı 80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 16:10:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Senatosu, Çin'in karşı çıktığı Hong Kong tasarısını kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]