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ABD Senatosu, Demokratların "Beyaz Saray'dan belge" talebini reddetti
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil yargılamasının yapıldığı Senato'daki Cumhuriyetçiler, Demokratların "Beyaz Saray Ukrayna konusundaki belgeleri mahkemeye sunsun" şeklindeki önergesini reddetti
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı Senato'daki ilk azil duruşmasında Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'dan belge talep eden Demokratların önergesini reddetti.
Senato Genel Kurulu'nda salı günü yerel saatle 13.00'te başlayan ilk azil duruşması, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki keskin ayrışmaları bir kez daha ortaya koydu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:32
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