ABD Senatosu, Demokratların "Beyaz Saray'dan belge" talebini reddetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Senatosu, Demokratların 'Beyaz Saray'dan belge' talebini reddetti - Son Dakika Dünya

ABD Senatosu, Demokratların "Beyaz Saray'dan belge" talebini reddetti

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil yargılamasının yapıldığı Senato'daki Cumhuriyetçiler, Demokratların "Beyaz Saray Ukrayna konusundaki belgeleri mahkemeye sunsun" şeklindeki önergesini reddetti

ABD Senatosu, Demokratların

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı Senato'daki ilk azil duruşmasında Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray'dan belge talep eden Demokratların önergesini reddetti.


Senato Genel Kurulu'nda salı günü yerel saatle 13.00'te başlayan ilk azil duruşması, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki keskin ayrışmaları bir kez daha ortaya koydu.

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Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:32 
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