Son Dakika Haberleri: ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı...
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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı...

6 dakika önce

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahların Libya'daki Hafter'e bağlı güçlerin elinde bulunması konusunda soruşturma istediği öğrenildi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı..., System.String[]
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı silahların Libya'daki Hafter'e bağlı güçlerin elinde bulunması konusunda soruşturma istediği öğrenildi. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:46 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Politika
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