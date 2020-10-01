ABD Senatosu federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay verdi - Son Dakika

ABD Senatosu federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay verdi

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

ABD Senatosu federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay verdi, System.String[]

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.

ABD yerel saatine göre 30 Eylül gece yarısında sona erecek 2020 mali yılının son gününde toplanan Senato Genel Kurulu, 10 hayır oyuna karşın 84 evet oyu ile geçici bütçe tasarısını kabul etti.

11 Aralık'a kadar federal hükümete kaynak aktarılmasını sağlayacak tasarının, gece yarısından önce ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.

Tasarıda, düşük gelirli aileler ve öğrencilere yönelik beslenme yardımına yaklaşık 8 milyar dolarlık ilave kaynak ayrılırken, çiftçiler için ayrılan fonun kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla da ilave tedbirlerin tasarıya eklendiği bildirildi.

Söz konusu tasarı, geçen hafta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

"Federal hükümetin kapanması" ne demek?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümünü kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamaz ise bu gerçekleşene kadar geçen sürenin, geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Aralık, Eylül, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 02:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Senatosu federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay verdi - Son Dakika

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