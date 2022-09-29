ABD Senatosu hükumetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı - Son Dakika
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ABD Senatosu hükumetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

29.09.2022 22:30
ABD Senatosu hükumetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay verdi.

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısına onay verdi.

ABD federal hükümetine 16 Aralık'a kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı 25'e karşı 72 oyla kabul edildi.

Söz konusu bütçe tasarısında, federal kurumlara sağlanacak kaynağın yanı sıra Ukrayna'ya yönelik hem askeri hem de ekonomik yardımları kapsayan 12,3 milyar dolarlık destek paketi de yer aldı.

Bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olan tasarı, burada onaylanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Geçici bütçe tasarısı, 2022 mali yılının sona ereceği 30 Eylül gece yarısından önce yürürlüğe girmesi halinde hükümetin kapanmasını önleyecek ve 1 Ekim'de başlayacak 2023 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşmaya varılması için daha fazla zaman tanıyacak.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, oylamanın öncesinde yaptığı açıklamada, zamanında bir sonuca vardıkları ve hükümetin kapanma riskini almadıkları için mutlu olduğunu belirtti. Schumer, "Milyonlarca insan rahat nefes alabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Federal hükümetin kapanması" ne demek?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümünü kapsayan bütçeyi zamanında onaylayamaz ise bu gerçekleşene kadar geçen sürenin, geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte, hayati olmayan kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor.

"Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

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Kaynak: AA

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