Son Dakika Haberleri: ABD Senatosu, İsrail'in Haifa Limanı'nı Çin'e kiralamasından rahatsız
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ABD Senatosu, İsrail'in Haifa Limanı'nı Çin'e kiralamasından rahatsız

36 dakika önce

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 2020 mali yılı savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısında Haifa Limanı'nı Çin’e kiralaması konusunda İsrail’e üstü kapalı olarak uyarıda bulundu.

ABD Senatosu, İsrail'in Haifa Limanı'nı Çin'e kiralamasından rahatsız, System.String[]
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 2020 mali yılı savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısında Haifa Limanı'nı Çin'e kiralaması konusunda İsrail'e üstü kapalı olarak uyarıda bulundu.

Komitede cuma günü onaylanıp Senato genel kuruluna gönderilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısında, İsrail'e yönelik yabancı yatırımlar konusundaki uyarı dikkati çekti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:08 
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Dünya
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