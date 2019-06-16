ABD Senatosu, İsrail'in Haifa Limanı'nı Çin'e kiralamasından rahatsız
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ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 2020 mali yılı savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısında Haifa Limanı'nı Çin’e kiralaması konusunda İsrail’e üstü kapalı olarak uyarıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:08
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 2020 mali yılı savunma bütçesine ilişkin yasa tasarısında Haifa Limanı'nı Çin'e kiralaması konusunda İsrail
'e üstü kapalı olarak uyarıda bulundu.
Komitede cuma günü onaylanıp Senato genel kuruluna gönderilen Ulusal Savunma
Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısında, İsrail'e yönelik yabancı yatırımlar konusundaki uyarı dikkati çekti.
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