Son Dakika Haberleri: ABD Senatosu Mark Esper'in Savunma Bakanlığını onayladı
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ABD Senatosu Mark Esper'in Savunma Bakanlığını onayladı

51 dakika önce

ABD Senatosu tarafından yapılan oylama sonucu Mark Esper, ABD'nin yeni savunma bakanı olarak seçildi.

ABD Senatosu Mark Esper'in Savunma Bakanlığını onayladı, System.String[]
ABD Senatosu tarafından yapılan oylama sonucu Mark Esper, ABD'nin yeni savunma bakanı olarak seçildi. ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Savunma Bakanı adayı Mark Esper, için oy kullandı. 100 sandalyeli Senato da yapılan oylamada Mark Esper, 90-8 oyla Senato onayını kazandı. Esper'in, akşam saatlerinde yemin ederek görevine resmen başlaması bekleniyor. Esper'in, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun askeri okuldan sınıf arkadaşı olduğu ve 1990-91 Körfez Savaşı'nda ABD ordusunda görev yaptığı biliniyor. Eski ABD Savunma Bakanı James Mattis, Başkan Trump'ın Suriye'den asker çekme kararının ardından istifa etmesi üzerine Aralık ayından bu yana Pentagon'da Senato onaylı Savunma Bakanı bulunmuyordu.
(İHA)
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:50 Kaynak: İHA
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