Son Dakika Haberleri: ABD Senatosu'nda 'Ermeni soykırım tasarısı' üçüncü kez engellendi
Son Dakika Dünya ABD Senatosu'nda 'Ermeni soykırım tasarısı' üçüncü kez engellendi - Son Dakika Dünya

ABD Senatosu'nda 'Ermeni soykırım tasarısı' üçüncü kez engellendi

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosunda 'Ermeni soykırımının resmen tanınmasını' öngören karar tasarısının oylanması, Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer tarafından engellendi

ABD Senatosu'nda 'Ermeni soykırım tasarısı' üçüncü kez engellendi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosunda sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının oylanması Senatör Kevin Cramer tarafından engellendi. Senatör Cramer, " Türkiye'yi kızdıracak bu adım için uygun zaman olmadığını" söyledi.


Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer; Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un hazırladığı ve "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının oylanmasını engelledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:58 
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Ermeni tasarısı, ABD Senatosu'nda üçüncü kez engellendi
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