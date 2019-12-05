ABD Senatosu'nda 'Ermeni soykırım tasarısı' üçüncü kez engellendi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosunda sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının oylanması Senatör Kevin Cramer tarafından engellendi. Senatör Cramer, " Türkiye'yi kızdıracak bu adım için uygun zaman olmadığını" söyledi.



Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer; Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un hazırladığı ve "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının oylanmasını engelledi.