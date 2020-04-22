ABD Senatosu'ndan Covid-19 için ek bütçe tasarısına onay - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Senatosu'ndan Covid-19 için ek bütçe tasarısına onay - Son Dakika

ABD Senatosu'ndan Covid-19 için ek bütçe tasarısına onay

6 saat önce

ABD Senatosu'nda korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek olunması amacıyla 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısı kabul edildi.

ABD Senatosu'ndan Covid-19 için ek bütçe tasarısına onay, System.String[]

ABD Senatosu'nda korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek olunması amacıyla 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısı kabul edildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Senatodaki Demokratların Azınlık Lideri Chuck Schumer ile bir süredir sürdürdüğü görüşmeler sonucunda ve belirlenen rakam üzerinde varılan anlaşmanın ardından oylanmak üzere öğleden sonra Senato Genel Kurulu'na gelen 484 milyar dolarlık ikinci ekonomik destek paketi her iki partinin verdiği destekle kabul edildi. Korona virüs salgını nedeniyle faaliyetlerini durduran küçük işletme sahipleri ve finansal açıdan zorluk çeken vatandaşlara 310 milyar ayrılacağı belirtilen tasarıda ek bütçe talepleriyle küçük bankalar için 60 milyar dolar, hastaneler için 75 milyar dolar ve acil afet kredisi için 60 milyar dolar ayrılması ve Covid-19 virüsüne karşı daha fazla test uygulanması öngörülüyor. İki aşamalı tasarının Senato'da oylanmasının ardından perşembe günü de Temsilciler Meclisinde oylanacağı belirtilen 484 milyar dolarlık yeni tasarının, yasalaşması için en geç Cuma günü imzalanmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'a gönderilmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hazırlanan ülke tarihindeki en büyük (2.2 trilyon dolarlık) ekonomik teşvik paketini 26 Mart'ta onaylamıştı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:35 Kaynak: İHA

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