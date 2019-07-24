Son Dakika Haberleri: ABD Senatosu'ndan savunma bakanı adayı Mark Esper'e onay
Son Dakika Dünya Haber

ABD Senatosu'ndan savunma bakanı adayı Mark Esper'e onay

34 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı için aday gösterdiği Mark Esper’e onay verdi. Esper'in adaylığı 8 ‘hayır’ oyuna karşı 90 ‘evet’le kabul edildi.

ABD Senatosu'ndan savunma bakanı adayı Mark Esper'e onay, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı için aday gösterdiği Mark Esper'e onay verdi. Esper'in adaylığı 8 'hayır' oyuna karşı 90 'evet'le kabul edildi.

Söz konusu sekiz 'hayır' oyunun dördü, 2020 Başkanlık seçimlerinin Demokrat aday adayları Cory Booker, Kirsten Gillibrand, Kamala Harris ve Amy Klobuchar'dan geldi.
Euronews.com'da Görüntüle
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de gözaltına alınan Hakan Atilla, Türkiye'ye gönderiliyor Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi Beyaz Saray'da kritik Türkiye toplantısı başladı Almanya'da camilere bomba ihbarı sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 00:42:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Senatosu'ndan savunma bakanı adayı Mark Esper'e onay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]