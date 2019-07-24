ABD Senatosu'ndan savunma bakanı adayı Mark Esper'e onay
34 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı için aday gösterdiği Mark Esper’e onay verdi. Esper'in adaylığı 8 ‘hayır’ oyuna karşı 90 ‘evet’le kabul edildi.
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Senatosu, Başkan Donald Trump
'ın Savunma Bakanlığı için aday gösterdiği Mark Esper'e onay verdi. Esper'in adaylığı 8 'hayır' oyuna karşı 90 'evet'le kabul edildi.
Söz konusu sekiz 'hayır' oyunun dördü, 2020 Başkanlık seçimlerinin Demokrat aday adayları Cory Booker, Kirsten Gillibrand, Kamala Harris ve Amy Klobuchar'dan geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:07
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