ABD Senatosu'ndan Trump için 'hızlı yargı süreci' - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Senatosu'ndan Trump için 'hızlı yargı süreci' - Son Dakika Dünya

ABD Senatosu'ndan Trump için 'hızlı yargı süreci'

6 saat önce

ABD Senatosu'ndan Trump için 'hızlı yargı süreci'

ABD Senatosu'ndan Trump için 'hızlı yargı süreci', System.String[]

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın hazırladığı tasarıya göre, Başkan Donald Trump'ın yargılanacağı Senatodaki duruşmalarda davacı ve savunma taraflarına tezlerini ortaya koymaları için 24'er saat söz hakkı verildi.


Senato Çoğunluk Lideri McConnell, Trump'ın Senatoda yargılanmasına ilişkin temel usulleri ortaya koyan tasarıyı kamuoyuna açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:32 
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