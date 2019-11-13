ABD Senatosu'ndan yasa tasarısı hazırlığı: 'Türkiye'de insan hakları ihlali var'

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Edward J. Markey ve Oregon Senatörü Ron Wyden Türkiye'de hükümetin muhalif gazeteci, siyasetçi ve azınlıklara yönelik uyguladığı insan hakları ihlalleriyle ilgili bir yasa tasarısını Senato'ya sundu.



Tasarıda, Türkiye'de ve dünyanın diğer ülkelerinde hükümetlerin insan hakları, özgürlük kısıtlamaları ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapılırken, ABD'nin bu ülkelerin yanında yer alamayacağına değinildi.