Son Dakika › Dünya › ABD Senatosu'ndan yasa tasarısı hazırlığı: 'Türkiye'de insan hakları ihlali var' - Son Dakika Dünya
ABD Senatosu'ndan yasa tasarısı hazırlığı: 'Türkiye'de insan hakları ihlali var'
6 saat önce
ABD'de Demokrat Partili Senatörler Edward J. Markey ve Ron Wyden Türkiye'de hükümetin muhalif gazeteci, siyasetçi ve azınlıklara yönelik uyguladığı insan hakları ihlalleriyle ilgili bir yasa tasarısı açıkladı. Basın toplantısına NBA'de forma giyen Türk basketbolcu Enes Kanter de katıldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Edward J. Markey ve Oregon Senatörü Ron Wyden Türkiye'de hükümetin muhalif gazeteci, siyasetçi ve azınlıklara yönelik uyguladığı insan hakları ihlalleriyle ilgili bir yasa tasarısını Senato'ya sundu.
Tasarıda, Türkiye'de ve dünyanın diğer ülkelerinde hükümetlerin insan hakları, özgürlük kısıtlamaları ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapılırken, ABD'nin bu ülkelerin yanında yer alamayacağına değinildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:01
A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti Türkiye'den İsrail'in saldırılarına sert tepki: Saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir Manisa'dan üç kıtada 20 ülkeye kombi ihracatı