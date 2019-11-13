Son Dakika Haberleri: ABD Senatosu'ndan yasa tasarısı hazırlığı: 'Türkiye'de insan hakları ihlali var'
Son Dakika Dünya ABD Senatosu'ndan yasa tasarısı hazırlığı: 'Türkiye'de insan hakları ihlali var' - Son Dakika Dünya

ABD Senatosu'ndan yasa tasarısı hazırlığı: 'Türkiye'de insan hakları ihlali var'

6 saat önce

ABD'de Demokrat Partili Senatörler Edward J. Markey ve Ron Wyden Türkiye'de hükümetin muhalif gazeteci, siyasetçi ve azınlıklara yönelik uyguladığı insan hakları ihlalleriyle ilgili bir yasa tasarısı açıkladı. Basın toplantısına NBA'de forma giyen Türk basketbolcu Enes Kanter de katıldı.

ABD Senatosu'ndan yasa tasarısı hazırlığı: 'Türkiye'de insan hakları ihlali var', System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Edward J. Markey ve Oregon Senatörü Ron Wyden Türkiye'de hükümetin muhalif gazeteci, siyasetçi ve azınlıklara yönelik uyguladığı insan hakları ihlalleriyle ilgili bir yasa tasarısını Senato'ya sundu.


Tasarıda, Türkiye'de ve dünyanın diğer ülkelerinde hükümetlerin insan hakları, özgürlük kısıtlamaları ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapılırken, ABD'nin bu ülkelerin yanında yer alamayacağına değinildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:01 
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