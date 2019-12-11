ABD Senatosu'nun kabul ettiği Türkiye'ye yaptırım tasarısında neler var? - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Senatosu'nun kabul ettiği Türkiye'ye yaptırım tasarısında neler var? - Son Dakika Dünya

ABD Senatosu'nun kabul ettiği Türkiye'ye yaptırım tasarısında neler var?

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ve S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı onayladı. Peki yaptırımlar neleri içeriyor?

ABD Senatosu'nun kabul ettiği Türkiye'ye yaptırım tasarısında neler var?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ve S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı onayladı.


ABD Başkanı Donald Trump'a çoğu zaman destek vermesiyle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve muhalif Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan öneride 8 maddede yaptırımlar öngörülüyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, S 400, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:16 
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