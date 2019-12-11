Son Dakika › Dünya › ABD Senatosu'nun kabul ettiği Türkiye'ye yaptırım tasarısında neler var? - Son Dakika Dünya
ABD Senatosu'nun kabul ettiği Türkiye'ye yaptırım tasarısında neler var?
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ve S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören tasarıyı onayladı. Peki yaptırımlar neleri içeriyor?
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:16
Son Dakika Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı ABD'den bir küstah hamle daha: Türkiye'nin 'nükleer silah edinmesine karşı' tasarı sunuldu AB'nin Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasına karşı çıkacağı iddia edildi Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti