"ABD Senatosu'nun kararını kınıyor ve reddediyoruz" - Son Dakika
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"ABD Senatosu'nun kararını kınıyor ve reddediyoruz"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz. Tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD Senatosu'nun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine tepki gösterdi. Oktay yaptığı açıklamada, "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir. Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil tarih arşivleridir. Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz. Tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD Senatosu'nun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz" dedi.

(İlker Turak/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
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