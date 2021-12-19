ABD Senatosu, Rahm Israel Emanuel'in Tokyo Büyükelçiliğine atanmasına onay verdi - Son Dakika

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın, Rahm Israel Emanuel'i Tokyo Büyükelçisi olarak atamasını onayladı.
Senatoda Emanuel'in adaylığı, 21'e karşı 48 oyla kabul edildi.
Siyasi kariyerinde 3 dönem Kongre üyeliği geçmişi olan Emanuel, eski ABD başkanlarından Barack Obama'nın Beyaz Saray Personel Müdürlüğü, Bill Clinton yönetiminde de kıdemli danışman görevlerinde bulundu.
2011-2019'da iki dönem Chicago Belediye Başkanlığı yapan 62 yaşındaki Emanuel, Temmuz 2019'dan beri boş bulunan ABD'nin Tokyo Büyükelçisi koltuğuna oturacak.
Başkan Biden, Emanuel'in Tokyo Büyükelçisi adayı olduğunu ağustos ayında duyurmuştu.
Kaynak: AA
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