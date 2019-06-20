ABD Senatosu Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek yasa tasarısını onayladı
45 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:23
(ABD) Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan
'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.
Peşembe günü Senato'da yapılan oylamada 45 "hayır" oyuna karşılık 53 "evet" oyuyla geçen tasarıya, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerin destek vermesi dikkati çekti.
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