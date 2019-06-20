Son Dakika Haberleri: ABD Senatosu Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek yasa tasarısını onayladı
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ABD Senatosu Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek yasa tasarısını onayladı

45 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

ABD Senatosu Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek yasa tasarısını onayladı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.

Peşembe günü Senato'da yapılan oylamada 45 "hayır" oyuna karşılık 53 "evet" oyuyla geçen tasarıya, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerin destek vermesi dikkati çekti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:23 
Donald Trump, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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