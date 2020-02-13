ABD Senatosu, Trump'ın İran'a savaş yetkilerini kısıtlayan yasayı onayladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Senatosu, Trump'ın İran'a savaş yetkilerini kısıtlayan yasayı onayladı - Son Dakika Dünya

ABD Senatosu, Trump'ın İran'a savaş yetkilerini kısıtlayan yasayı onayladı

6 saat önce

ABD Senatosu, Trump'ın İran'a askeri operasyon düzenleme yetkisini kısıtlayan yasayı onayladı

ABD Senatosu, Trump'ın İran'a savaş yetkilerini kısıtlayan yasayı onayladı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Trump'ın İran'a askeri operasyon düzenleme yetkisini kısıtlayan yasayı onayladı.


Senato Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 55 senatör tasarıya evet oyu verirken 45 senatör hayır oyu kullandı. Demokrat senatörlerin tümü evet oyu verirken 8 Cumhuriyetçi senatörün de Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan tasarıyı onaylaması dikkat çekti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:47 
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