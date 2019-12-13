ABD Senatosu Trump'ın Moskova Büyükelçi adayı Sullivan'ı onayladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Senatosu Trump'ın Moskova Büyükelçi adayı Sullivan'ı onayladı - Son Dakika

ABD Senatosu Trump'ın Moskova Büyükelçi adayı Sullivan'ı onayladı

6 saat önce

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın ABD'nin Moskova Büyükelçiliği için gösterdiği Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın adaylığını onayladı.

ABD Senatosu Trump'ın Moskova Büyükelçi adayı Sullivan'ı onayladı, System.String[]

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın ABD'nin Moskova Büyükelçiliği için gösterdiği Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın adaylığını onayladı.

Senatoda yapılan oylamada 22'ye karşı 70 "evet" oyu alan Sullivan, ABD'nin Moskova Büyükelçisi seçildi.

ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman'ın, Utah valiliği için seçim çalışmaları sebebiyle görevinden istifa etmesinin ardından Trump tarafından aday gösterilen Sullivan, daha önceki Cumhuriyetçi yönetimlerde yaptığı aktif çalışmalarla biliniyor.

Senato Dış İlişkiler Komitesi tarafından düzenlenen bir oturumda büyükelçilik pozisyonuna ilişkin soruları yanıtlayan Sullivan, ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerin gergin olduğunu ifade etmişti.

Sullivan ayrıca, Washington ve Moskova arasında Ukrayna, Suriye, İran ve Orta Doğu gibi birçok konuda fikir ayrılıklarının bulunduğunun farkında olduğunu belirtmiş, bu konuda ABD'nin çıkarları adına elinden geleni yapacağını vurgulamıştı.

Öte yandan, Sullivan'ın ayrılmasıyla boşalan dışişleri bakan yardımcılığına, dış politika tecrübesiyle tanınan ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun'ın geçeceği belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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