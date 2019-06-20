ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek...
5 dakika önce
ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 07:26 Kaynak: AA
ABD Senatosu, Trump yönetiminin Suudi Arabistan
'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek yasa tasarısını kabul etti.
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