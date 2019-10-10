Son Dakika Haberleri: ABD Senatosu Türkiye'ye karşı yaptırım paketi hazırladı
Son Dakika Ekonomi ABD Senatosu Türkiye'ye karşı yaptırım paketi hazırladı

ABD Senatosu Türkiye'ye karşı yaptırım paketi hazırladı

40 dakika önce

ABD Senatosunun, Suriye sınırındaki terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Türkiye'ye karşı bir yaptırım paketi hazırladığı bildirildi.

ABD Senatosu Türkiye'ye karşı yaptırım paketi hazırladı, System.String[]

ABD Senatosunun, Suriye sınırındaki terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Türkiye'ye karşı bir yaptırım paketi hazırladığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:01 
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