ABD Senatosu Türkiye'ye karşı yaptırım paketi hazırladı
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ABD Senatosunun, Suriye sınırındaki terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Türkiye'ye karşı bir yaptırım paketi hazırladığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:01
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