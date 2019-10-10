ABD Senatosu Türkiye'ye yaptırım için harekete geçti: Yaptırım tasarısında neler var?

ABD Başkanı Donald Trump 'a çoğu zaman destek vermesiyle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve muhalif Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan öneride 8 maddede yaptırımlar öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu üyeleri, Türkiye 'nin Suriye 'ye harekat başlatmasının ardından Ankara 'ya yönelik yaptırımların yer aldığı bir kanun tasarısı hazırladı.

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