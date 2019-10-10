Son Dakika Haberleri: ABD Senatosu Türkiye'ye yaptırım için harekete geçti: Yaptırım tasarısında neler var?
Son Dakika Dünya ABD Senatosu Türkiye'ye yaptırım için harekete geçti: Yaptırım tasarısında neler var?

ABD Senatosu Türkiye'ye yaptırım için harekete geçti: Yaptırım tasarısında neler var?

51 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu üyeleri, Türkiye'nin Suriye'ye harekat başlatmasının ardından Ankara'ya yönelik yaptırımların yer aldığı bir kanun tasarısı hazırladı

ABD Senatosu Türkiye'ye yaptırım için harekete geçti: Yaptırım tasarısında neler var?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu üyeleri, Türkiye'nin Suriye'ye harekat başlatmasının ardından Ankara'ya yönelik yaptırımların yer aldığı bir kanun tasarısı hazırladı.


ABD Başkanı Donald Trump'a çoğu zaman destek vermesiyle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve muhalif Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan öneride 8 maddede yaptırımlar öngörülüyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Suriye, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:51 
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