ABD Senatosu Türkiye'ye yaptırım için harekete geçti: Yaptırım tasarısında neler var?
51 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri Senatosu üyeleri, Türkiye'nin Suriye'ye harekat başlatmasının ardından Ankara'ya yönelik yaptırımların yer aldığı bir kanun tasarısı hazırladı
Amerika Birleşik Devletleri Senatosu üyeleri, Türkiye'nin Suriye'ye harekat başlatmasının ardından Ankara'ya yönelik yaptırımların yer aldığı bir kanun tasarısı hazırladı.
ABD Başkanı Donald Trump'a çoğu zaman destek vermesiyle tanınan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve muhalif Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından hazırlanan öneride 8 maddede yaptırımlar öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:51
Amerikalı araştırmacı ABD'nin YPG/PKK politikasını eleştirdi: Saatli bomba gibi Suriye sınırına komando sevkiyatı Hacı Bayram Cami'nde Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu Trump: Kürtler kendi toprakları için savaşıyor, İkinci Dünya Savaşı'nda bize yardım etmediler