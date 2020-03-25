ABD Senatosu ve yönetim 2.0 trilyon dolarlık pakette anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD Senatosu ve yönetim 2.0 trilyon dolarlık pakette anlaştı - Son Dakika Ekonomi

ABD Senatosu ve yönetim 2.0 trilyon dolarlık pakette anlaştı

6 saat önce

ABD Senatosu ve Beyaz Saray, Covid-19 salgınının ekonomiye olan etkisini azaltmak için büyük ölçekli ekonomik destek paketi üzerine anlaştı.

ABD Senatosu ve yönetim 2.0 trilyon dolarlık pakette anlaştı, System.String[]

ABD Senatosu ve Beyaz Saray, Covid-19 salgınının ekonomiye olan etkisini azaltmak için büyük ölçekli ekonomik destek paketi üzerine anlaştı.

Beyaz Saray yetkililerinden Eric Ueland, 2 trilyon dolar olması beklenen destek paketi görüşmelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Anlaştık" dedi.

ABD Merkez Bankası da (Fed) Pazartesi günü, Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiyi desteklemek amacıyla bu hafta boyunca toplam 625 milyar dolarlık tahvil alacağını açıkladı. Fed'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta her gün 75 milyar dolar olmak üzere toplam 375 milyar dolarlık hazine tahvili ve her gün 50 milyar dolar olmak üzere toplam 250 milyar dolarlık konut kredisine dayalı tahvil alınacak.

Açıklamada, Fed para politikası aktarım mekanizmasının doğru çalışması için gereken miktarda tahvil alacağı, işverenlere ve hanelere kaynak sağlayacağı vurgulandı.

Fed açıklamasında, ABD ekonomisinin Covid-19 salgınının neden olduğu çok büyük bir zorlukla karşı karşıya oduğunun altı çizilerek, henahalkları, küçük işletmeler ve büyük işverenler için benzeri daha önce görülmemiş kredilerle destek sağlanacağına dikkat çekildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Koronavirüs, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:18 Kaynak: DHA

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