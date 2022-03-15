ABD Senatosu yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine yönelik tasarıyı onayladı - Son Dakika
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ABD Senatosu yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine yönelik tasarıyı onayladı

15.03.2022 23:30
ABD Senatosu yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine yönelik tasarıyı onayladı

ABD Senatosu, ülkede yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

ABD Senatosu, ülkede yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

Cumhuriyetçi Senator Marco Rubio sponsorluğunda sunulan tasarı, Senato Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildi.

Rubio yaptığı konuşmada, yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesinin birçok açıdan yararlı olacağını, ancak tasarının yasalaşması durumunda uygulanmaya 20 Kasım 2023'te başlanacağını belirtti.

Söz konusu tasarı Temsilciler Meclisinden de onay alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.

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Kaynak: AA

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