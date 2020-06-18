ABD Senatosuna üniversitelerdeki Ar-Ge çalışmalarının çalınmasını engelleyen tasarı sunuldu - Son Dakika

ABD'de, üniversitelerdeki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının Çinli ve diğer ülke casusları tarafından çalınmasının önüne geçmeyi hedefleyen bir tasarı Senatoya sunuldu.

Senatoda hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanat tarafından desteklenen "Amerikan İnovasyonunu Koruma Yasası" başlıklı tasarıyla entelektüel bilgi hırsızlığının engellenmesi amaçlanıyor.

Söz konusu tasarının bazı Çin vatandaşlarının ABD üniversitelerinde casusluk faaliyetlerinde bulunduğu yönündeki raporların arttığı bir dönemde gelmesi dikkati çekerken, tasarıda teknoloji, bilim, askeri ve sağlık alanında yapılan araştırmaların çalınmasının önüne geçmeyi hedefleyen çeşitli maddeler yer alıyor.

Tasarıda ABD Dışişleri Bakanlığına kritik önem taşıyan bazı teknolojilere erişmeye çalışan yabancı uyruklu bireylere vize vermemesi yetkisi tanınırken, akademik çalışmalara sağlanan karşılıksız burs ya da bağış başvurularında yabancı ülkelerden aldığı desteği belirtmeyen kişilere para ve hapis cezası isteniyor.

Ülkedeki üniversitelerin dış ülkelerden aldığı bağış miktarında yeni bir düzenleme istenen tasarıda, üniversitelerin bildirim yapmadan kabul edebileceği bağışların miktarının azaltılması ve buna uymayan okulların cezalandırılması öngörülüyor.

Konuya ilişkin basına açıklama yapan Cumhuriyetçi Senatör Rob Portman, tasarının Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yabancı hükümetler tarafından çalınmasını engelleyeceğini savunarak "Ayrıca bu tasarı üniversitelerin yabancı ülkelerden aldıkları yüklü bağışlarla ilgili şeffaflığı da artıracak." ifadelerini kullandı.