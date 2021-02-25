ABD Senatosundan Biden'ın Enerji Bakanı adayı Jennifer Granholm'a onay - Son Dakika

ABD Senatosundan Biden'ın Enerji Bakanı adayı Jennifer Granholm'a onay

25.02.2021 21:39
ABD Senatosundan Biden'ın Enerji Bakanı adayı Jennifer Granholm'a onay, System.String[]

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Enerji Bakanlığına aday gösterdiği eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'a onay verdi.

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Enerji Bakanlığına aday gösterdiği eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'a onay verdi.

Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, Granholm'un Enerji Bakanı olması için 64 senatör "evet" oyu verirken, 35 senatör "hayır" oyu kullandı.

Jennifer Granholm, 2003-2011 yıllarında Michigan Valisi olarak görev yapmıştı.

Granholm'un, Biden'ın 2050'ye kadar ülkeyi karbon nötr hale getirme hedefi doğrultusunda temiz enerjiye geçişi sağlamak için çalışması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Michigan, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD Senatosundan Biden'ın Enerji Bakanı adayı Jennifer Granholm'a onay - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tacizle suçlanan ABD Kadın Jimnastik Takımı antrenörü mahkeme günü intihar etti İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: En son 1923'te görülen arı türü yeniden ortaya çıktı Meteoroloji'den yurdun iç ve doğu kesimleri için kar yağışı uyarısı! Pazar ve pazartesi günlerine dikkat Hafta sonu Avrupa'dan gelen çöl tozları virüsü havada tutacak Ağrı'da buz sarkıtları metrelerce uzadı! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor Başkan Biden talimat verdi! ABD, Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi Afet ve acil durumlarda vatandaşa erken uyarı mesajı gönderecek Ulusal Mobil Uyarı Sistemi kuruluyor
Maltepe'de sokaklar çöp yığınına dönmüşken Beşiktaş Belediyesi de grev kararı aldı Maltepe'de sokaklar çöp yığınına dönmüşken Beşiktaş Belediyesi de grev kararı aldı         
09:22
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı         
09:11
Son Dakika: Akaryakıtta vergi kaçakçılarına dev operasyon! 1.2 milyar liralık satış verisini silen 157 istasyon tespit edildi Son Dakika: Akaryakıtta vergi kaçakçılarına dev operasyon! 1.2 milyar liralık satış verisini silen 157 istasyon tespit edildi         
09:07
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun         
08:49
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Arkadaşlarıyla kaçırdığı genç kıza tecavüz edip işkence yaptı Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Arkadaşlarıyla kaçırdığı genç kıza tecavüz edip işkence yaptı         
08:24
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Etrafı duvarlarla örülü boş arazide yarı çıplak bir erkeğin cansız bedeni bulundu Etrafı duvarlarla örülü boş arazide yarı çıplak bir erkeğin cansız bedeni bulundu         
00:58
Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi         
23:30
Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü         
23:07
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı         
22:38
Semiha Peker'i katleden eski sevgiliden şoke eden sözler: Pişman değilim Semiha Peker'i katleden eski sevgiliden şoke eden sözler: Pişman değilim         
22:26
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Öz kızına kurşun yağdıran cani baba, kendini 'Akıl sağlığım yerinde değil' diyerek savundu Öz kızına kurşun yağdıran cani baba, kendini 'Akıl sağlığım yerinde değil' diyerek savundu         
18:16
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı         
15:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 09:47:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Senatosundan Biden'ın Enerji Bakanı adayı Jennifer Granholm'a onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei