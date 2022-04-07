ABD Senatosundan "Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkileri askıya alan" tasarıya onay - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Senatosundan "Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkileri askıya alan" tasarıya onay

07.04.2022 18:38
ABD Senatosundan "Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkileri askıya alan" tasarıya onay

ABD Senatosu, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.

ABD Senatosu, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üzerine bu ülkeyle normal ticari ilişkileri askıya alma kararının ardından harekete geçen Kongre'den yeni adım geldi.

Kongre onayı gerektiren sürecin ilk adımında Temsilciler Meclisinde 17 Mart'ta 8 Cumhuriyetçi vekilin "hayır" oyuna karşı 424 vekilin "evet" oyu ile onaylanan tasarı bugün sürecin ikinci adımı olarak Senato Genel Kurulunda oylandı.

ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını onaylayan yasa tasarısı, Senatodaki 100 senatörün tamamının "evet" oyunu alarak kabul edildi.

Yasa tasarısı, ABD Başkanı Biden'ın imzasıyla yasalaşacak ve ABD'nin bu iki ülkeye çok daha yüksek gümrük vergisi koymasına, birçok ürünün ihracat ve ithalatına yasak getirmesine ve ABD ile bu ülkeler arasındaki tüm ticari aktivitelerin önemli ölçüde zorlaşmasına imkan tanıyacak.

Biden, geçen ay Ukrayna savaşından dolayı Rusya'nın artık "en ayrıcalıklı ülkeler" listesinden çıkarıldığını ve bu ülkeyle "normal ticari ilişkilerini" askıya aldıklarını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield: 'Çin, Rusya'yı desteklemekten rahatsız' ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield: 'Çin, Rusya'yı desteklemekten rahatsız' ABD, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardım sağlıyor ABD, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardım sağlıyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Senatosundan 'Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkileri askıya alan' tasarıya onay - Son Dakika


Son Dakika
18:12 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir
18:11 18 yaşındaki Suriye uyruklu Yasemin, elleri bağlanıp boğazı kesilerek öldürüldü
18:00 Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu
17:41 Ali Koç: Gelen teklif benim bile kafamı karıştırdı
17:36 Metin Öztürk, dünyaca ünlü hocayla anlaştı!
17:33 Akşener, Ağıralioğlu'nu teselli etti: Güzel yarınlara kavuşacağız
17:31 Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı dikkat çekti!
17:21 Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası geldi!
17:11 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? Domenec Torrent açıkladı
17:02 "ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı?" sorusuna Çavuşoğlu: 18 Mayıs'ta Washington'da bu konuyu görüşeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 18:44:24. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Senatosundan "Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkileri askıya alan" tasarıya onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement