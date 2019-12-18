ABD Senatosundan Suriye rejimi ve destekçilerine ilave yaptırımlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD Senatosundan Suriye rejimi ve destekçilerine ilave yaptırımlar - Son Dakika

ABD Senatosundan Suriye rejimi ve destekçilerine ilave yaptırımlar

6 saat önce

ABD'de Senato dün kabul ettiği savunma bütçesiyle birlikte Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya ve İran'ın faaliyetlerine destek sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

ABD Senatosundan Suriye rejimi ve destekçilerine ilave yaptırımlar, System.String[]

ABD'de Senato dün kabul ettiği savunma bütçesiyle birlikte Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya ve İran'ın faaliyetlerine destek sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Kongre kayıtlarına göre, Senato, daha önce Temsilciler Meclisinden geçen "Caesar Suriye Sivil Koruma Yasası"na onay verdi.

Tasarı, Suriye'deki çatışmalarla ilişkili kişi ve kuruluşlara ilave yaptırım ve mali kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor.

Suriye Merkez Bankası ile ilişkiler yaptırıma tabi olabilir

Tasarıda, ABD Hazine Bakanlığının Suriye Merkez Bankasının kara para aklama konsundaki rolünü değerlendirmesi istenirken, buna ilişkin endişelerin bulunması halinde, yerel finans kuruluşlarından bankayla alışverişleri hakkında daha detaylı bilgi talep edilebileceği belirtildi.

Suriye rejimi ve destekçilerine mali ve ekonomik destek sağlayanlara yaptırım

Tasarıya göre, Suriye hükümetine veya Suriye, Rusya ve İran adına hareket eden üstlenici şirketlere destek sağlayan veya onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanabilecek.

Ayrıca, Suriye rejiminin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmak, Suriye hükümetiyle bağlantılı askeri güçlerin uçak, uçak yedek parçası ve diğer bağlantılı ihtiyaçlarını temin etmek ve Suriye hükümetine inşaat ile mühendislik hizmetleri sağlamak üzere bilerek ürün, hizmet, teknoloji veya bilgi sağlayan kişi ve kuruluşlar da yaptırımlara tabi olacak.

Yaptırımlar kapsamında söz konusu kişi ve kuruluşların ABD'ye girişlerine yasak getirilmesi, menkul ve gayrimenkul varlık transferlerinin engellenmesi öngörülüyor.

Tasarıda, insani yardım veya demokratik kurumlara destek amaçlı faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının yaptırımlardan muaf tutulması gerektiğine dikkat çekilirken, Başkanın ABD'nin ulusal çıkarlarına aykırı görmesi halinde, yaptırımları kısmen veya tamamen askıya alabileceği kaydedildi.

"Sezar" sızıntıları dünya gündemine oturmuştu

Tasarının başlığında yer alan "Sezar" ifadesi, 2014'te Esed rejiminin rejim muhaliflerini tuttuğu hapishanelerde işkenceyle ölürülen tutukluların fotoğraflarını dünya basınına sızdıran askeri polisin kod adı olarak kulanılmıştı.

"Sezar" kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı tarafından yayınlamış, söz konusu fotoğraflar Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil, işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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