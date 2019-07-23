Son Dakika Haberleri: ABD Senatosundan Trump'ın Savunma Bakanlığı adayı Esper'e onay
Son Dakika Güncel Haber

ABD Senatosundan Trump'ın Savunma Bakanlığı adayı Esper'e onay

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı.

ABD Senatosundan Trump'ın Savunma Bakanlığı adayı Esper'e onay, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığına aday gösterdiği Mark Esper, Senatodan onay aldı.
Önceki hafta Senato Silahlı Hizmetler Komitesindeki oturuma katılan Esper'in Savunma Bakanlığı adaylığı, bugünkü oturumda 8 "hayır" oyuna karşılık 90 "evet" oyuyla geçti.
ABD'nin eski Savunma Bakanı James Mattis'in ocak ayında görevinden ayrılmasının ardından Patrick Shanahan, yaklaşık 7 ay boyunca bakanlık görevini vekaleten yürütmüştü.
Trump, 18 Haziran'da Shanahan'ın "savunma bakanı adaylığından" geri çekildiğini duyurmuş, Shanahan ise kararın "ailevi sebeplerle" ilgili olduğunu açıklamıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump aday gösterdiği isim Senato'dan onay aldı Son dakika! ABD'den kritik açıklama: İkinci İHA'yı da düşürdük Son dakika! ABD'de gözaltına alınan Hakan Atilla Türkiye'ye gönderiliyor Tecavüz zanlısı profesörün, iddianamesi kabul edildi: 5 suçtan yargılanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 21:44:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Senatosundan Trump'ın Savunma Bakanlığı adayı Esper'e onay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]