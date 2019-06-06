Son Dakika Haberleri: ABD serbest bırakılan Filistinli profesörü İsrail'e teslim etti
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ABD serbest bırakılan Filistinli profesörü İsrail'e teslim etti

55 dakika önce

Hamas, ABD'nin 11 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalan Filistinli profesörü İsrail'e teslim ettiğini duyurdu.

ABD serbest bırakılan Filistinli profesörü İsrail'e teslim etti, System.String[]
Hamas, ABD'nin 11 yıl hapis yattıktan sonra serbest kalan Filistinli profesörü İsrail'e teslim ettiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin İsrail yanlısı yeni bir tutum sergileyerek, ABD'de 11 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılan Filistinli profesör Abdulhalim el-Eşgar'ı İsrail'e teslim ettiği belirtildi.

Hamas'ın ABD'deki hapishaneden serbest bırakılmasının ardından Eşgar'ı kabul etmesi için bazı ülkelerle görüşmeler yürüttüğü aktarılan açıklamada, ABD'nin bu adımının kabul edilemez olduğu ve Eşgar'ın hayatından ve özgürlüğünden Washington yönetiminin sorumlu olduğu ifade edildi.
Heniyye: Uluslararası hukuka aykırı
Öte yandan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de yaptığı kısa açıklamada, Eşgar'ın İsrail'e teslim edilmesinin uluslararası örf ve hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Heniyye, hareketin siyasi ilişkiler ofisini, Eşgar davasını takip etmek ve çeşitli ülkelerle iletişime geçmekle görevlendirdiğini ifade etti.

Filistinli akademisyen Abdulhalim el-Eşgar, Kasım 2007'de ABD'de "Hamas'a üye olmak ve finans sağlamak" suçlamasıyla 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Mississippi Üniversitesi'nde işletme bölümünde doktorasını tamamlayan Eşgar, daha sonra Gazze'deki İslam Üniversitesi ile sonuncusu Howard Üniversitesi olmak üzere ABD'deki bazı üniversitelerde profesör olarak görev yaptı.

Eşgar, 2005'te Filistin'de Mahmud Abbas'ın kazandığı devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:15 Kaynak: AA
Hamas, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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