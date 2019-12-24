ABD, sıcaktan öldükleri için Ürdün ve Mısır'a artık dedektör köpek göndermiyor

ABD artık Ürdün ve Mısır'a dedektör köpek göndermiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlayıcı tespit eden özel eğitimli köpeklerin ölümüne neden olan sıcak çarpması ve böcek ısırmasından dolayı bu iki ülkeye gönderilmeme kararı alındığı belirtildi.



Karar, eylül ayında dedektör köpeklerin en büyük alıcısı olan Ürdün'de görev yapan iki köpeğin sıcak çarpması nedeniyle ölmesinin ardından geldi. Bakanlık Ürdün ve Mısır'da bulunan toplamda 7 köpeğin sıcak çarpması ve böcek ısırması nedeniyle öldüğünün tespit edildiğini duyurdu.