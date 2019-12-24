ABD, sıcaktan öldükleri için Ürdün ve Mısır'a artık dedektör köpek göndermiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD, sıcaktan öldükleri için Ürdün ve Mısır'a artık dedektör köpek göndermiyor - Son Dakika Dünya

ABD, sıcaktan öldükleri için Ürdün ve Mısır'a artık dedektör köpek göndermiyor

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlayıcı tespit eden özel eğitimli köpeklerin ölümüne neden olan sıcak çarpması ve böcek ısırması gibi nedenlerden ötürü bu iki ülkeye gönderilmeme kararı alındığı belirtildi

ABD, sıcaktan öldükleri için Ürdün ve Mısır'a artık dedektör köpek göndermiyor, System.String[]

ABD artık Ürdün ve Mısır'a dedektör köpek göndermiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlayıcı tespit eden özel eğitimli köpeklerin ölümüne neden olan sıcak çarpması ve böcek ısırmasından dolayı bu iki ülkeye gönderilmeme kararı alındığı belirtildi.


Karar, eylül ayında dedektör köpeklerin en büyük alıcısı olan Ürdün'de görev yapan iki köpeğin sıcak çarpması nedeniyle ölmesinin ardından geldi. Bakanlık Ürdün ve Mısır'da bulunan toplamda 7 köpeğin sıcak çarpması ve böcek ısırması nedeniyle öldüğünün tespit edildiğini duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:51 
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