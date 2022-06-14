ABD şiddetli yağış ve sıcak hava ile mücadele ediyor - Son Dakika
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ABD şiddetli yağış ve sıcak hava ile mücadele ediyor

14.06.2022 21:33
ABD şiddetli yağış ve sıcak hava ile mücadele ediyor

NEW ABD genelinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sıcaklık hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

NEW ABD genelinde etkili olan şiddetli yağışlar ve sıcaklık hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Wisconsin'in Milwaukee şehrinde, şiddetli yağışların yol açtığı sele kapılan biri 11 yaşında çocuk olmak üzere 3 kişinin drenaj kanalında kaybolduğu belirtildi.

Polis, aynı aileden olduğu düşünülen 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdürüldüğünü aktardı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Illinois, Indiana, Michigan ve Ohio eyaletlerinde de seller meydana geldiği, birçok yolun hasar nedeniyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

"PowerOutage.us" sitesine göre, fırtınalar nedeniyle ağaç ve direklerin devrildiği ülkenin orta kuzey eyaletlerinde yaklaşık 500 bin evin elektriksiz kaldığı kaydedildi.

Yellowstone Ulusal Parkı kapatıldı

ABD'de doğa tutkunlarının uğrak yerlerinden Wyoming eyaletindeki Yellowstone Ulusal Parkı'na şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle giriş ve çıkışlarının kapatıldığı açıklandı.

Parka giden Montana ve Wyoming'deki yol ve köprülerin şiddetli yağışların yanı sıra aniden eriyen karlar nedeniyle kullanılamaz hale geldiği, park civarında yaşayan kişilerin ve parkı ziyaret eden turistlerin bölgede mahsur kaldığı kaydedildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Corwin Springs'teki Yellowstone Nehri'nde 1918'de kayda geçen 3,5 metrelik taşkın seviyesi rekorunun dün 4,2 metreyle kırıldığı belirtildi.

Parkta mahsur kalan turistler ve Amerikalılar helikopterlerle tahliye edilirken ABD medyasına yansıyan görüntülerde çok sayıda ev ile köprünün sel ve çamur kayması nedeniyle yıkıldığı görüldü.

Yetkililer şu ana kadar can kaybı veya yaralanmanın bildirilmediğini, hasar gören yolların açılması için çalışmaların ise devam ettiğini bildirdi.

Sıcaklar 100 milyon kişiyi etkiliyor

Birçok eyaletin şiddetli yağışlarla mücadele ettiği ABD'nin Meksika Körfezi'nden Chicago'ya kadarki orta kesimleri de mevsim normalleri üzerinde seyreden aşırı sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya.

Yetkililer, yer yer 45 santigrat dereceyi bulacağını belirttikleri, yaklaşık 100 milyon nüfusu etkileyecek sıcak hava dalgası nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Doğuya doğru ilerleyen sıcak hava dalgasının gelecek hafta boyunca etkisini sürdüreceğinin altı çizilirken ülkenin batısındaki California ve New Mexico eyaletlerinde de kuru ve sıcak havalar nedeniyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

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Kaynak: AA

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