ABD, Sincan özerk bölgesinde üretilen mallara ithalat yasağını uygulamaya başladı - Son Dakika
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ABD, Sincan özerk bölgesinde üretilen mallara ithalat yasağını uygulamaya başladı

21.06.2022 18:04
ABD, Sincan özerk bölgesinde üretilen mallara ithalat yasağını uygulamaya başladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası kapsamında Çin'in Sincan özerk bölgesinde üretilen ürünlerin ABD'ye giriş yasağının uygulamaya girdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası kapsamında Çin'in Sincan özerk bölgesinde üretilen ürünlerin ABD'ye giriş yasağının uygulamaya girdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugünden itibaren ABD Gümrük ve Sınır Koruma (Yönetimi), Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasasının, Sincan'da Uygurların zorla çalıştırılması suretiyle üretilen ürünlerin ABD'ye ithal edilmesini yasaklayan hükümlerini uygulamaya başlayacak." denildi.

Açıklamada, bakanlığın Sincan'da zorla çalıştırmayla mücadeleye devam edeceği ve buradaki insan hakları ihlaline karşı uluslararası koordinasyonu güçlendirmek için çalışmaya kararlı olduğu belirtildi.

Çin'de ve dünyada başta zorla çalıştırma olmak üzere insan hakları ihlallerinin, yönetim için bir öncelik olduğuna işaret edilen açıklamada, "Vize kısıtlamaları, Küresel Magnitsky kapsamındaki mali yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve ithalat kısıtlamaları dahil olmak üzere Sincan'da hesap verebilirlik için somut önlemler aldık ve ayrıca ABD şirketlerinin bundan kaçınmasına yardımcı olmak için Sincan hakkında birçok kurumun ortak çalışması ile bir iş rehberi yayınladık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, zorla çalıştırma suretiyle üretilen malların ithalatını yasaklayan ABD'nin, yasal yükümlülüklerini hatırlatmak üzere şirketlerle iletişime geçeceği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 23 Aralık 2021'de Kongrede iki partinin ezici desteğiyle geçen Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasasını imzalamıştı.

ABD Dışişleri, uzun bir süredir Çin'in Sincan Özerk Bölgesindeki Uygurlara yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Sincan özerk bölgesinde üretilen mallara ithalat yasağını uygulamaya başladı - Son Dakika

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