Son Dakika Haberleri: ABD Singapur'un askeri üslerini 15 yıl daha kullanabilecek
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ABD Singapur'un askeri üslerini 15 yıl daha kullanabilecek

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Singapur'daki hava ve deniz üslerinin Amerikan güçlerince kullanımını sağlayan mutabakat zaptının 15 yıl daha uzatılmasını içeren anlaşmayı imzaladı.

ABD Singapur'un askeri üslerini 15 yıl daha kullanabilecek, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump ve Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, Singapur'daki hava ve deniz üslerinin Amerikan güçlerince kullanımını sağlayan mutabakat zaptının 15 yıl daha uzatılmasını içeren anlaşmayı imzaladı.

"The Straits Times"da yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump ve Singapur Başbakanı Lee, ABD'nin New York kentinde bir araya geldi. İki lider, ABD'nin Singapur'daki tesisleri kullanmasını sağlayan 1990 tarihli mutabakat zaptındaki değişikliği öngören anlaşmayı imzaladı.

İmzalanan anlaşmayla, Singapur'un hava ve deniz üsleri Amerikan güçlerince 2035'e kadar kullanılabilecek.

Singapur Başbakanı Lee, imza töreninden önce yaptığı açıklamada, ABD ve Singapur arasında savunma alanında yakın iş birliği bulunduğuna işaret ederek, ABD ile olan ilişkilerinden duyduğu memnuniyet dile getirdi.

ABD Başkanı Trump da ABD ve Singapur'un yakın dost olduklarını belirterek, "Singapur ve Başbakan Lee ile olağanüstü bir ilişkimiz var." ifadesini kullandı.

Trump ve Lee yaptıkları görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:42 Kaynak: AA
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