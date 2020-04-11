ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere vize yaptırımı getirebilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere vize yaptırımı getirebilecek - Son Dakika

ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere vize yaptırımı getirebilecek

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkeden sınır dışı edilen kişileri geri almayı kabul etmeyen ülkelere vize yaptırımları uygulanmasının önünü açan bir kararname imzaladı.

ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere vize yaptırımı getirebilecek, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, bu ülkeden sınır dışı edilen kişileri geri almayı kabul etmeyen ülkelere vize yaptırımları uygulanmasının önünü açan bir kararname imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump, Dışişleri ve İç Güvenlik bakanlıklarına gönderdiği yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin yeni bir kararname imzaladığını belirtti.

Kovid-19 salgınının tüm dünyada ciddi bir hal aldığını kaydeden Trump, "Kovid-19 salgını döneminde, ABD'den sınır dışı edilen vatandaşlarını ya da kişileri geri almayı reddeden ya da geciktiren ülkeler, Amerikan halkı için kabul edilemez bir sağlık riski doğuruyor. ABD, bu ülkenin kanunlarını ihlal eden yabancı ülke vatandaşlarını sınır dışı etme kararını uygulayabilmelidir." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararname kapsamında, İç Güvenlik Bakanlığı, bir ülkenin vatandaşlarını geri almadığını tespit ederse Dışişleri Bakanlığı bu ülkeye yönelik "vize yaptırımları" getirebilecek.

Kararnamede, herhangi bir ülke ismine yer verilmedi.

Trump yönetimi, 21 Mart'ta sınır kurallarını değiştirmiş ve ABD'li yetkililerin yasadışı göçmenleri kolaylıkla sınır dışı edebilmesinin önünü açmıştı. Söz konusu kuralların devreye girmesinin ardından ABD yaklaşık 7 bin göçmeni Meksika'ya geri göndermişti.

ABD, İtalya'ya yardımlara öncelik verecek

Öte yandan Trump, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'ya yönelik yardımlara ilişkin de bir kararname imzaladı.

Trump, kabine üyelerine gönderdiği notta imzaladığı kararname kapsamında ABD yönetiminin ilgili birimlerine, tıbbi kaynak, insani yardım ve diğer yardımları göndererek İtalya'nın koronavirüs mücadelesine yardımcı olması emri verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 05:26 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor         
11:24
Acun, birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu Acun, birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu         
11:14
Yasak sonrası İstanbul hayalet şehre döndü! 15 Temmuz Köprüsü'nde dikkat çeken görüntü Yasak sonrası İstanbul hayalet şehre döndü! 15 Temmuz Köprüsü'nde dikkat çeken görüntü         
11:12
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı         
11:09
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz         
11:03
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı         
10:49
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı         
10:47
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak         
10:14
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi         
10:13
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
10:06
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu         
10:04
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi         
09:51
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor         
09:49
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı         
09:45
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti 2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
09:44
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak         
09:32
Selena Gomez'in milyon dolarlık gizli geçitli yeni malikanesi! Selena Gomez'in milyon dolarlık gizli geçitli yeni malikanesi!         
09:27
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın         
09:22
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek         
09:17
Talisca'nın Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı         
09:15
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı? Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?         
09:14
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi         
09:11
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu         
09:04
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak         
09:01
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi         
08:31
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu         
08:16
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
08:16
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı         
08:00
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek         
07:52
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 11:40:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD, sınır dışı ettiği kişileri geri almayan ülkelere vize yaptırımı getirebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]