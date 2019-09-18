Son Dakika Haberleri: ABD Snowden'ın kitabının gelirini istiyor
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ABD Snowden'ın kitabının gelirini istiyor

5 dakika önce

ABD Adalet Bakanlığı, casuslukla suçlanan eski istihbarat çalışanı Snowden'ın yeni kitabı hakkında dava açtı.

ABD Snowden'ın kitabının gelirini istiyor, System.String[]

ABD Adalet Bakanlığı, casuslukla suçlanan eski istihbarat çalışanı Snowden'ın yeni kitabı hakkında dava açtı. Bakanlık kitabın dağıtımının engellenmesini değil, Snowden'ın kitaptan elde edeceği geliri talep ediyor.ABD yönetimi, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) gizli belgelerini ifşa eden eski istihbarat çalışanı Edward Snowden hakkında "gizlilik sözleşmesini" ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Snowden'ın Salı günü piyasaya çıkan "Permanent Record" (Kalıcı Kayıt) adlı kitabının basılmadan önce gereken incelemeler için ilgili kurumlara gönderilmediği belirtilerek, Snowden'ın NSA'nin yanı sıra Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile imzaladığı gizlilik sözleşmesini ihlal ettiği vurgulandı.


Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında, açılan dava ile kitabın dağıtımının engellenmesinin hedeflenmediği kaydedilerek, Snowden'ın kitaptan elde edeceği gelirin bakanlığa aktarılmasının talep edildiği belirtildi. Açıklamada, "Maliyeti Birleşik Devletlere yükleyerek bireylerin zenginleşmesine izin vermeyeceğiz" ifadesi kullanıldı.


Otobiyografik kitap


2013 yılından bu yana Rusya'da yaşayan Snowden, otobiyografik kitabında ilk kez kendi hayat hikayesini ve özgürlüğünü riske atarak neden gizli belgeleri ifşa ettiğini anlatıyor. Snowden kitapta, Amerikan istihbarat servislerinin ülke güvenliği adına dinlediği telefonlar ve izlediği e-postalara ilişkin gizli bilgileri nasıl ortaya çıkardığına da yer veriyor.


Snowden'ın avukatı Ben Wizner ise kitabın daha önceden yayınlanmamış hiçbir gizli bilgi içermediğine dikkat çekerek "Snowden hükümetin kitabı iyi niyetle gözden geçireceğine inansaydı, kitabı inceleme için gönderirdi. Ancak hükümet hala dünya tarafından bilinen ve tartışılan gerçeklerin gizli bilgiler olduğunu iddia ediyor" şeklinde konuştu.


Snowden, ABD'nin dünya üzerindeki dinleme ve izleme faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri ifşa etmesinin ardından 2013 yılında Hong Kong üzerinden Rusya'ya kaçmıştı. Snowden'ın ifşa ettiği belgelerle, NSA'in Almanya Başbakanı Angela Merkel'ı da dinlediğinin ortaya çıkması Berlin ile Washington arasında gerilim yaratmıştı.


Halen Rusya'da yaşayan Snowden, geçen günlerde verdiği röportajlarda Almanya veya Fransa gibi bir ülkeye sığınmak istediğini belirtmişti. Snowden, adil bir yargı süreci konusunda güvence verilirse, ülkesi ABD'ye de dönmeye hazır olduğunu söylemişti. Snowden, ABD'de casusluk faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyor.


AFP,AP/JD,BK


(c)


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:13 
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