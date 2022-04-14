ABD: Solomon Adaları, Çin'le güvenlik anlaşmasından pişmanlık duyabilir - Son Dakika
Üye Girişi

ABD: Solomon Adaları, Çin'le güvenlik anlaşmasından pişmanlık duyabilir

14.04.2022 06:44
ABD: Solomon Adaları, Çin'le güvenlik anlaşmasından pişmanlık duyabilir

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadeleri Komutanı General David Berger, Solomon Adaları'nın, Çin'le imzalamaya hazırlandığı güvenlik bağlarını derinleştirecek anlaşmadan ileride pişmanlık duyabileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadeleri Komutanı General David Berger, Solomon Adaları'nın, Çin'le imzalamaya hazırlandığı güvenlik bağlarını derinleştirecek anlaşmadan ileride pişmanlık duyabileceğini söyledi.

Avustralya'yı ziyaret eden ABD Deniz Piyadaleri Komutanı General Berger, Çin ile Solomon Adaları arasında imzalanacak, Çin savaş gemilerinin limanları kullanmasına ve adalarda donanma üssü kurmasına imkan sağlayacağı iddia edilen yeni güvenlik anlaşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Çin'in Solomon Adaları ile güvenlik bağlarını derinleştirme teklifine şüpheyle yaklaşan General Berger, Pasifik'teki ada ülkesinin planlanan anlaşmadan ileride pişmanlık duyabileceğini öne sürerek ülkenin geleceği konusunda uyarıda bulundu.

Önerilen anlaşmanın, Çin'in nüfuzunu genişletme isteğinin başka bir örneği olduğunu ileri süren Berger, anlaşmanın nasıl gerçekleştiği ve milletler için sonuçlarının ne olacağı konusundaki endişelerini dile getirdi.

Anlaşma taslağı olduğu iddia edilen metni, ailesinden öğrendiği "Eğer bir anlaşma gerçek olamayacak kadar kulağa hoş geliyorsa, o işte bir bit yeniği vardır/ muhtemelen gerçek değildir." deyimiyle değerlendiren Berger, "Bunun uzun vadede ne anlama geldiğini açığa çıkarmalıyız." dedi.

"Savaşta çok şey değişir, coğrafya hariç"

Solomon Adaları'nın stratejik açıdan Pasifik'teki önemine de değinen Berger, İkinci Dünya Savaşı'nda ABD ve müttefiklerinin Japon kuvvetlerine karşı verdiği mücadelede bunun net bir şekilde görüldüğünü söyledi.

Berger, "Savaşta çok şey değişir, coğrafya hariç. Solomon Adaları önemlidir. O zaman da önemliydi ve şimdide önemli." ifadelerini kullandı.

Çinli bir şirketin Avustralya'nın Darwin Limanı'nı kiralamasıyla ilgili görüşlerini de açıklayan Berger, konunun Avustralya için egemen bir karar olduğunu hatırlatarak, "Avustralya'yı ilgilendirmiyorsa, beni de ilgilendirmiyor." dedi.

Solomon Adaları ve Çin arasındaki olası güvenlik anlaşması

İki ülke arasında imzalanacağı açıklanan yeni güvenlik anlaşmasının taslağı olduğu iddia edilen belgenin 24 Mart 2022'de sızdırılmasının ardından alarma geçen Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri, Solomon Adaları ve Pekin yönetiminin anlaşma konusunda endişeli olduklarını belirtti.

Anlaşmanın taslak metni olduğu ileri sürülen belgeden yola çıkan Avustralya ve Yeni Zelanda, Pekin'in savaş gemilerinin limanları kullanacağını ve adalarda donanma üssü kuracağını iddia ediyor.

Solomon Adaları Başbakanı Sogavare'in, Çin ile imzalamaya hazırlandıkları yeni güvenlik anlaşmasının, "Çin veya hiçbir devletin ülkede askeri üs kurmasına imkan sağlamadığına" yönelik açıklaması endişeleri sonlandırmadı.

Konunun takibini sürdüren Avustralya hükümeti adına 12-13 Nisan tarihlerinde Solomon Adaları'nı ziyaret eden Avustralya Pasifik Bakanı Zed Seselja, Başbakan Sogavare'den anlaşmayı imzalamamaları konusunda ricada bulunmuştu.

Anlaşmanın imzalanmaması için çabalarını sürdüren Avustralya, Solomon Adaları'nın ve bölgenin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabileceği taahhüdünde bulunuyor.

YORUMLAR
500
Son dakika... ABD'den Çin'e Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yardımcı olması çağrısı Son dakika... ABD'den Çin'e Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yardımcı olması çağrısı Avustralya, Solomon Adaları'ndan Çin'le güvenlik anlaşması imzalamamasını rica etti Avustralya, Solomon Adaları'ndan Çin'le güvenlik anlaşması imzalamamasını rica etti

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Solomon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD: Solomon Adaları, Çin'le güvenlik anlaşmasından pişmanlık duyabilir - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 06:51:44. #1.11#
SON DAKİKA: ABD: Solomon Adaları, Çin'le güvenlik anlaşmasından pişmanlık duyabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement