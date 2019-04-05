ABD Somali'de İki Sivili Öldürdüğünü İtiraf Etti

ADDİS ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Somali'de geçen yıl düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin öldüğünü açıkladı.

ADDİS ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Somali'de geçen yıl düzenlediği hava saldırısında 2 sivilin öldüğünü açıkladı.



AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Nisan 2018'de ülkenin el-Burr bölgesinde Eş-Şebab'ı hedef alan hava saldırısında 2 sivilin yaşamını yitirdiğinin tespit edildiği belirtildi.



Saldırı sonrası yapılan iç denetleme raporlarının geçen hafta ulaştırılması sayesinde hadisenin açığa çıktığına dikkat çekilen açıklamada, "Maalesef, bulgular daha önce AFRICOM merkezine uygun şekilde bildirilmedi." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, söz konusu sivil kayıplarının Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty), geçen ay yayımladığı "Somali'de Gizli ABD Savaşı" başlıklı raporda yer almadığına da işaret edildi.



Amnesty raporunda, Ekim 2017-Aralık 2018 döneminde ABD'nin Somali'de düzenlediği 5 hava saldırısında 14 sivili öldürdüğünü ileri sürmüş, ABD ordusu iddiaları reddetmişti.



AFRICOM, ülkede 2019'da 28, 2018'de 47, 2017'de ise 35 hava saldırısı düzenledi.

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