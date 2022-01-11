ABD, Somalili bir şüpheliye Guantanamo'dan şartlı iade onayı verdi - Son Dakika

ABD'de, Guantanamo'da 16 yıldır tutulan ve hakkında herhangi bir hüküm bulunmayan Somali vatandaşı Güled Hasan Duran'ın kendi ülkesi dışında başka bir ülkeye iadesine onay verildi.

Amerikan New York Times Gazetesi'nin ulaştığı bir belgeye dayandırdığı haberinde, 41 yaşındaki zanlının üçüncü bir ülkeye, güvenliğinin garanti edilmesi şartıyla iadesine onay verildiği kaydedildi.

ABD Kongresinde 2018'de geçirilen bir yasa paketinde Guantanamo tutuklularının Somali, Yemen, Suriye ve Libya'ya transferi yasaklandığı için Duran'ın başka bir ülkeye iadesi gerekiyor.

Bu yasaktan dolayı da ABD diplomatlarının üçüncü bir ülke arayışına girdiği belirtilen haberde, Savunma Bakanı Lloyd Austin'i tatmin edecek güvenlik garantileri veren üçüncü bir ülke bulunduğunda Duran'ın serbest bırakılacağı ifade edildi.

Pentagon Sözüsü John Kibry, günlük basın brifinginde Duran'ın transferi ile ilgili elinde herhangi bir duyuru olmadığını söylemişti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından 2004'te Cibuti'de alıkonulan Duran, CIA'nın yurt dışındaki gizli sorgu merkezlerinde 900 gün geçirdikten sonra Eylül 2006'da Guantanamo'ya transfer edilmişti ve burada da CIA'ya ait gizli hücrelerden birinde tutuluyordu.

Duran, Guantanamo'da serbest bırakılması onaylanmış ancak üçüncü bir ülkenin kabulünü bekleyen 14 şüpheliden biri.

Guantanamo'da şu anda 39 tutuklu bulunuyor. Bunlardan 2'sinin cezası kesinleşmişken, 10'unun askeri mahkeme süreci devam ediyor.