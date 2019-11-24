Son Dakika Haberleri: ABD, sosyal medya kuruluşlarından İranlı yöneticilerin hesaplarını askıya almasını istedi
Son Dakika Dünya ABD, sosyal medya kuruluşlarından İranlı yöneticilerin hesaplarını askıya almasını istedi - Son Dakika Dünya

ABD, sosyal medya kuruluşlarından İranlı yöneticilerin hesaplarını askıya almasını istedi

6 saat önce

ABD, sosyal medya kuruluşlarından İranlı yöneticilerin hesaplarını askıya almasını istedi

ABD, sosyal medya kuruluşlarından İranlı yöneticilerin hesaplarını askıya almasını istedi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Twitter yönetimine yaptığı çağrıda, Tahran'ın internet bağlantılarını yeniden tesis edene kadar İranlı yöneticilerin hesaplarını askıya almasını istedi.


İran yönetimi, ülkede gösterilerin artmasının ardından internete sınırlama getirmiş, daha sonra bu yasağın kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Tahran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:09 
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