ABD stoklarında artışla hampetrol fiyatları düştü

Petrol fiyatları, ABD hampetrol stoklarında beklenenden çok artışın gerçekleştiğini gösteren özel sektör verilerinin, etkisiyle yüzde 2.0'ye yakın düştü.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 16 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 584,000 varil yükseldi.