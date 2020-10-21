ABD stoklarında artışla hampetrol fiyatları düştü

Petrol fiyatları, ABD hampetrol stoklarında beklenenden çok artışın gerçekleştiğini gösteren özel sektör verilerinin, etkisiyle yüzde 2.0'ye yakın düştü.
Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 16 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 584,000 varil yükseldi.Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.Bu gelişmelerle, Aralık teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.56 düşüşle 41.05 dolara, aynı ay teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.41 düşüşle 42.55 dolara geriledi.
- Kaynak: DHA
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