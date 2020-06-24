ABD stoklarında artışla petrol fiyatları düştü - Son Dakika

ABD stoklarında artışla petrol fiyatları düştü

ABD'deki hampetrol stoklarının yükseldiğine ilişkin verinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında geriledi.

ABD'deki hampetrol stoklarının yükseldiğine ilişkin verinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 1.0 dolayında geriledi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları geçen hafta 1.75 milyon varil birden yükseldi. Petrol stoklarını izleyen kamu kuruluşu ABD Enreji Enformasyon Yönetimi'nin de (EIA) aynı döneme ilişkin verileri ilerleyen saatlerde açıklaması bekleniyor.

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Verinin ardından, Ağustos teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.44 düşüşle 39.80 dolara, aynı vadeli Brent hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 1.03 düşüşle 42.19 dolara geriledi.

ABD'de petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı 12 Haziran'da biten haftada toplam 13 adet düşüşle 266 adete inerek, 1940 ylından bu yana en düşük düzeye geriledi. Baker Hughes verilerine göre, ABD'de bu dönemde petrol sondaj kule sayısı 10 adet düşerek 189 adete ve doğalgaz sondaj kule sayısı da 3 adet düşerek 75 adete geriledi. Böylece, ABD'deki toplam sondaj kule sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 azalmış oldu.


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi ABD stoklarında artışla petrol fiyatları düştü - Son Dakika Ekonomi

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