ABD stoklarında beklenmeyen artışla petrol fiyatları düştü

ABD petrol stoklarında düşüş beklentisine karşın, artış olduğunu gösteren verilerin ardından hampetrol vadeli fiyatları düştü.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları 3 Temmuz'da biten hafta, 3.1 milyon varillik düşüş beklentilerine karşın, 2 milyon varil yükseldi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ 17: 30'da açıklanacak.

Covid-19 vakalarında gözlenen genel artış eğiliminin talepte artışı frenleyeceğine ilişkin beklentiler de petrol fiyatlarındaki düşüşü destekleyen diğer bir unsur olarak öne çıktı.

Bu gelişmelerle, Eylül teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.44 düşüşle 42.89 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.54 düşüşle 40.40 dolara geriledi.

API verilerine göre, bu dönemde ABD'de benzin stokları 1.8 milyon varil ve damıtılmış ürün stokları da 900 bin varil geriledi.