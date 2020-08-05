ABD stoklarında düşüşle petrol fiyatları yükseldi

Hampetrol vadeli fiyatları, ABD hampetrol stoklarında büyük doüşüş olduğuna ilişkin verinin açıklanmasının ardından yüzde 1.0 dolayında yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, ABD hampetrol stokları, 31 Temmuz'da sona eren haftada 8 milyon 587 bin varil azaldı. API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 1.75 milyon varil azalırken, damıtılmış petrol ürünleri stokları da 3.82 milyon varil arttı.

API verilerinin açıklanmasının ardından, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.99 artışla 44.91 dolara yükselerek 45 dolar sınırına yaklaştı. Eylül teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.98 artışla 42.12 dolara yükseldi.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ 17: 30'da açıklanacak.