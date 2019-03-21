ABD Stoklarındaki Düşüş Etkisiyle Petrol Fiyatları Yükseldi
1 saat önce
– ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) açıkladığı verilerin 15 Mart haftasında ABD stoklarında 9.6 milyon varillik bir azalış açıklamasıyla petrol fiyatları yükseldi.
– ABD Enerji Bakanlığı
'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi'nin (EIA) açıkladığı verilerin 15 Mart haftasında ABD stoklarında 9.6 milyon varillik bir azalış açıklamasıyla petrol fiyatları yükseldi.
Nisan ayı teslimatları için ABD hafif petrolü fiyatları yüzde 1.14 artışla 60.25 dolara, Brent petrol yüzde 0.98 artışla 68.12 dolara yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:44 Kaynak: DHA
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