Son Dakika Haberleri: ABD stoklarının beklenti üzeriden düşmesi petrol fiyatlarını yükseltti
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ABD stoklarının beklenti üzeriden düşmesi petrol fiyatlarını yükseltti

1 saat önce

– Petrol fiyatları, ABD Petrol Enstitüsü verilerinin, ABD ham petrol stoklarında beklenenin üzerinde düşmesi ve ABD ve İran arasındaki gerginlikler etkisiyle yükseldi.

ABD stoklarının beklenti üzeriden düşmesi petrol fiyatlarını yükseltti, System.String[]
–  Petrol fiyatları, ABD Petrol Enstitüsü verilerinin, ABD ham petrol stoklarında beklenenin üzerinde düşmesi ve ABD ve İran arasındaki gerginlikler etkisiyle yükseldi.
Diğer yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) gelecek hafta Viyana'da gerçekleştirilecek toplantısında alınacak üretim kısınlarının uzatılıp uzatılmama kararı bekleniyor.
Gelişmeler etkisiyle, Ağustos ayı teslimatlartı için,   Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.38 artışla 65.96 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.82 artışla 58.88 dolardan işlem görüyor.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:13 Kaynak: DHA
İran, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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