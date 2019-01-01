ABD Stratejik Komutanlığı'ndan 'Bombalı' Yeni Yıl Mesajı İçin Özür

– ABD
Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) denizaşırı nükleer komuta ve kontrolünden sorumlu masası olan ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı'nın dün gece resmi Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, "Times
Meydanı'nda yeni yıl geleneği, büyük topun bırakılmasıyla devam ediyor. Eğer gerekirse biz çok, çok daha büyüğünü bırakmaya hazırız" denilirken, paylaşımda ayrıca hayalet uçakların bomba attığını gösteren bir video da yer aldı. Videoda, Missouri
eyaletinde bulunan Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden 'B-2' modeli gibi çeşitli bombardıman uçaklarının attığı bombaların görüntüsü yer aldı.
"ÖZÜR DİLİYORUZ" Söz
konusu paylaşım, sosyal medyada gördüğü tepkinin ardından silinirken, komutanlıktan konuyla ilgili bir özür açıklaması yayınlandı. Stratejik Kuvvetler Komutanlığı'nın, Twitter üzerinden paylaşılan açıklama mesajında, "Attığımız yeni yıl mesajı tatsız ve bizim değerlerimizi taşımıyordu. Özür diliyoruz. Biz, Amerika
ve müttefiklerimizin güvenliğine bağlıyı" denildi.
SOSYEL MEDYA KULLANICILARI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALMIŞTI
Stratejik Kuvvetler Komutanlığı mesajı silmiş olsa da sosyal medya kullanıcıları ekran görüntüsünü aldıkları 'bombalı' mesajı ve videoyu hesaplarından yayınladı.