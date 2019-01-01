Son Dakika Haberleri: ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığından Bombalı Yeni Yıl Mesajı

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığından Bombalı Yeni Yıl Mesajı

2 saat önce

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı, yeni yılı 14 tonluk sığınak delici bombasını New York'taki Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamalarında yapılan "düşen top" etkinliğine benzeterek kutladı.

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığından Bombalı Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığı, yeni yılı 14 tonluk sığınak delici bombasını New York'taki Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamalarında yapılan "düşen top" etkinliğine benzeterek kutladı.

Komutanlık Twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda "Times Meydanı geleneği olarak yeni yıl büyük top düşürülerek kutlanıyor. İhtiyaç olursa biz de çok daha büyük bir şeyi atmaya hazırız." ifadelerine yer verdi.

Paylaşıma eklenen vidoda ise B-2 hayalet uçağıyla geçen haftalarda test edilen GBU-57 kodlu 14 tonluk "Büyük Ordonat Delici" olarak da bilinen sığınak delici bombanın fırlatılması görüntüsü yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:48 Kaynak: AA

New York, Times, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı

Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu! Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 02:48:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD Stratejik Kuvvetler Komutanlığından Bombalı Yeni Yıl Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]