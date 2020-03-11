ABD şubatta 235 milyar dolar bütçe açığı verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD şubatta 235 milyar dolar bütçe açığı verdi - Son Dakika Ekonomi

ABD şubatta 235 milyar dolar bütçe açığı verdi

6 saat önce

ABD federal hükümeti, şubat ayında 235 milyar dolarlık bütçe açığı verdi.

ABD şubatta 235 milyar dolar bütçe açığı verdi, System.String[]

ABD federal hükümeti, şubat ayında 235 milyar dolarlık bütçe açığı verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2019'da başlayıp 30 Eylül 2020'de sona erecek 2020 mali yılının şubat ayında federal hükümetin bütçe açığı 235 milyar dolar oldu.

Söz konusu ayın bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 236 milyar dolar açık vermesi yönündeydi.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 234 milyar dolar bütçe açığı vermişti.

Hükümetin şubat ayında bütçe açığının artmasında, harcamalarının 423 milyar dolara ulaşması etkili oldu. Bu dönemde hükümetin gelirleri ise 188 milyar dolar olarak kaydedildi.

Ülkede, 2020 mali yılının beşinci ayı olan şubat itibarıyla toplam bütçe açığı ise 625 milyar dolar olarak hesaplandı. Söz konusu açık geçen yılın aynı döneminde 544 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı İsrail'deki bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacağı iddia edildi Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak

Son Dakika Haberleri
00:18 İtalya'da tüm ticari faaliyetler durdurulacak
00:08 New York borsası sert düşüşle kapandı
23:58 Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 2 ölü, 11 yaralı
23:53 ABD'nin başkenti Washington'da ohal ilan edildi
23:43 ABD'nin "Avrupa'ya seyahat kısıtlaması getireceği" iddia edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 04:40:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD şubatta 235 milyar dolar bütçe açığı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]