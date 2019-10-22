Son Dakika Haberleri: ABD suçlarla mücadele için sığınmacı ve göçmenlerden DNA örneği alacak
Son Dakika Dünya ABD suçlarla mücadele için sığınmacı ve göçmenlerden DNA örneği alacak

ABD suçlarla mücadele için sığınmacı ve göçmenlerden DNA örneği alacak

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri, sığınmacılardan ve göçmenlerden DNA örneğini almaya başlayacak

ABD suçlarla mücadele için sığınmacı ve göçmenlerden DNA örneği alacak, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri, sığınmacılardan ve göçmenlerden DNA örneğini almaya başlayacak.


Amerikan Adalet Bakanlığı'nın pazartesi açıkladığı yeni yönetmelikle ülkedeki yabancılardan DNA örnekleri alınması konusundaki mevzuatta değişiklikler yaptı. Ancak bu değişikliklerin kapsamı kesin hatlarıyla belirtilmedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Adalet Bakanlığı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:33 
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