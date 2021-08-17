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ABD suçluyu buldu! Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden Afgan ordusunu sorumlu tuttu - Son Dakika

ABD suçluyu buldu! Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden Afgan ordusunu sorumlu tuttu

17.08.2021 08:11

ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinde asıl suçluyu buldu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesine Afgan ordusunun iyi olmamasının sebep olduğunu söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ülkesinde ABC ve NBC televizyonlarının gündüz kuşağı yayınlarına katılarak Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"AFGAN ORDUSUNA İRADE KAZADIRMAYI BAŞARAMADIK"

ABD Başkan Joe Biden'ın, ülkesinin Afganistan'da bir on yıl daha savaşı sürdürmesini istemediğini, 20 yılda milyarlarca dolar yatırım yapılan ve eğitilen Afgan ordusunun ülkeyi savunmaya başlamasının vaktinin geldiğine inandığını belirten Sullivan, "Onlara (Afgan ordusu) irade kazandırmayı başaramadık ve sonuçta Kabil için savaşmamaya karar verdiler." ifadesini kullandı.

"BİDEN ELİNDE OLMADAN KÖTÜ TERCİHLAR ARASINDA SEÇİM YAPTI"

ABD için en kötü senaryonun ABD'nin Afgan ordusunun kendisinin savaşmaya hazır olmadığı durumda binlerce askerini iç savaşa sokmak olacağını vurgulayan Sullivan, Başkan Biden'ın bu meselede elinde olmadan kötü tercihler arasında seçime zorlandığı görüşünü dile getirdi.

"Kabil'de olanların yüreklerini yaraladığını" ifade eden Sullivan, Biden'ın tercihinin arkasında olduğunu kaydetti.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'I ELE GEÇİRME SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı.

Anlaşmada, yabancı güçlere saldırmaması öngörülen Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirilmemişti.

Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı.

Gelişmeler üzerine ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki tüm personelin güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na transfer edildiğini açıklamıştı.

Washington, Kabil'deki Amerikalıların acil tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanı'nın hava trafik kontrolünü ele almıştı.

ABD suçluyu buldu! Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden Afgan ordusunu sorumlu tuttu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Taliban, Afgan, Kabil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD suçluyu buldu! Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden Afgan ordusunu sorumlu tuttu - Son Dakika


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